Die von Peking gewählte Methode möge falsch erscheinen, da es sich um eine Erklärung durch den Nationalen Volkskongress (NVK), das gesetzgebende Organ Chinas, und nicht um die Arbeit der Hongkonger Regierung handle. Tatsächlich habe Peking jedoch eine besondere Klausel des Grundgesetzes (Artikel 18) angewandt, die es dem NVK erlaube, die Gesetzgebung Hongkongs unter "besonderen Umständen" zu umgehen.



Einige mögen argumentieren, dass der Zeitpunkt der Initiative Pekings äußerst schlecht gewählt ist, so Fabrice Jacob, CEO von JK Capital Management Ltd., weiter. Die Unruhen im Jahr 2019 hätten bereits verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft Hongkongs gehabt. Chinesische Touristen vom Festland seien praktisch verschwunden. Einkaufszentren und Luxusgeschäfte hätten enorm gelitten, ebenso Hotels, Restaurants und alle Geschäfte, die auf Tourismus angewiesen seien. Dann sei COVID-19 gekommen und mit dem Virus die Abriegelung der Grenzen Hongkongs sowie der vollständige Untergang aller Geschäfte, die mit dem Tourismus zusammengehangen und in Hongkong bis dahin noch überlebt hätten. Die Wiederbelebung des alten Konflikts um das Hongkonger Sicherheitsgesetz könnte nun als eine Provokation Pekings betrachtet werden, die dazu beigetragen habe, dass die Beziehungen zwischen den USA und China einen seit Jahrzehnten nicht mehr erreichten Tiefpunkt erlebt hätten.



Wir würden sagen, dass der Zeitpunkt für die Verkündung des Sicherheitsgesetzes eigentlich gut gewählt war, so Fabrice Jacob von JK Capital Management Ltd. Die Wirtschaft Hongkongs liege nach neun Monaten Chaos, gefolgt von COVID-19, am Boden. Die Beziehungen zwischen den USA und China seien zerrüttet. Es könne kaum schlimmer werden. Und die Öffentlichkeit in Hongkong sehne sich nach langfristiger Stabilität. Was die Auswirkungen des Sicherheitsgesetzes auf die Wirtschaft Hongkongs betreffe, so sei Fabrice Jacob überraschend optimistisch. Er sei der Auffassung, dass der jüngste Schritt Pekings, so umstritten er auch sein möge, allmählich das Vertrauen in Hongkong zurückbringen werde, das Investoren vom chinesischen Festland im vergangenen Jahr verloren hätten. Indem Peking Hongkong sein Sicherheitsgesetz auferlege, verringere es die Risikoprämie, die mit Vermögenswerten in Hongkong verbunden sei, da es eine klarere Sicht auf die Zukunft der Stadt gebe. Hoffentlich bringe es auch chinesische Investoren und Touristen vom Festland zurück, die in den letzten 18 Monaten merklich gefehlt hätten.



Die Frage, was mit Hongkong nach 2047 passiere, wenn das Abkommen "Ein Land, zwei Systeme" auslaufe, beschäftige viele Menschen. Wir haben keine Kristallkugel, aber wir schließen uns sicherlich nicht der Schlussfolgerung an, die Mike Pompeo gezogen hat, nämlich dass dies das "Totengeläut für die Autonomie" ist, so Fabrice Jacob von JK Capital Management Ltd., weiter. Heute habe Hongkong immer noch sein eigenes Justizsystem, seine eigene Währung, eine harte Grenze zu China, eine freie Presse und keine Internetzensur. Der Kommissar des chinesischen Außenministeriums in Hongkong habe Anfang letzter Woche gesagt, dass das neue Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit "weder das Rechtssystem in Hongkong ändern noch die unabhängige Gerichtsgewalt, einschließlich der endgültigen Rechtsprechung, die von der Justiz in Hongkong ausgeübt wird, beeinträchtigen wird". Hoffen wir, dass sich diese Aussage als zutreffend erweisen wird, so Fabrice Jacob von JK Capital Management Ltd.



Die Trump-Regierung drohe nun damit, den Sonderstatus aufzuheben, den Hongkong seit 1992 genossen habe, wodurch Hongkong anders behandelt werde als Festlandchina. Fabrice Jacob sei der Ansicht, dass die zu treffenden Maßnahmen vor allem symbolischen Charakter haben würden: Exporte aus Hongkong in die USA, die keine Reexporte aus China seien und die bisher von den US-Zöllen befreit gewesen seien, würden weniger als 3% des BIP Hongkongs ausmachen und bestünden hauptsächlich aus Post- und Logistikdienstleistungen. Jede andere gegen Hongkong ergriffene Maßnahme würde in erster Linie den Menschen in Hongkong schaden, was nicht unbedingt das Ziel des Weißen Hauses sei. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen, die jede Maßnahme auf die 1.200 amerikanischen Unternehmen haben könnte, die in Hongkong tätig seien.



Ein weiterer positiver Aspekt, den man für die Stadt sehe, sei die potenzielle Börsennotierung in Hongkong von chinesischen Unternehmen, die derzeit in den USA notiert seien. Die Trump-Regierung und der US-Senat hätten vor kurzem chinesische Unternehmen, die in den USA notiert seien, ins Visier genommen und sie zur Aufgabe der Börsennotierung gezwungen, falls sie nicht innerhalb von drei Jahren die US-Bilanzregeln einhalten oder nicht nachweisen könnten, dass sie nicht von der chinesischen Regierung kontrolliert würden. Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) sei Vorreiter und habe vor kurzem eine Zweitnotierung in Hongkong erhalten. Nach Meinung von Fabrice Jacob von JK Capital Management Ltd. sei es nur eine Frage der Zeit, bis auch die anderen 146 in den USA notierten chinesischen Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von mehr als 1,3 Billionen USD dem Trend folgen und ihre Primärnotierung nach Hongkong verlegen und schlussendlich die Notierung in New York aufgeben würden.



Solange das Kapitalkonto Chinas nicht offen liege, bleibe der Hongkonger Aktienmarkt der beste Weg, um Zugang zu den führenden Unternehmen zu erhalten, die China zu bieten habe. Wenn überhaupt, dann werde die besondere Position, die der Hongkonger Aktienmarkt genieße, durch die jüngsten Schritte der Trump-Regierung und des US-Senats nur noch verstärkt werden. Dies sei die treibende Kraft hinter dem Aktienkurs der Hongkonger Börse gewesen, der den Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) seit Anfang des Jahres um 26% übertroffen habe. (Ausgabe vom 29.05.2020) (02.06.2020/ac/a/m)







