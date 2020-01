Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH) und ihre Tochtergesellschaften Porta Mondial AG, Porta Mallorquina sowie Porta Holiday sind auf Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien innerhalb des eigens entwickelten Franchise-Systems spezialisiert. Die Gruppe verbindet mit ihren Marken Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management. Mit einem umfassenden Online-Angebot und individueller Beratung per Telefon und vor Ort setzt die Gruppe konsequent auf einen Multi-Channel-Vertrieb. Neben dem Kernmarkt Mallorca - dort ist man heute mit Porta Mallorquina der führende Makler im Internet und gehört insgesamt zu den Top 3 - ist die Gruppe auf Ferienimmobilienstandorte in Spanien und Deutschland fokussiert. Zukünftig ist die Expansion auf das spanische Festland und in die deutschen Ferienimmobilienregionen geplant. (14.01.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Homes & Holiday-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Homes & Holiday AG (ISIN: DE000A2GS5M9, WKN: A2GS5M, Ticker-Symbol: HHH) unter die Lupe.Die Homes & Holiday AG agiere als Ferienimmobilienspezialist in ihrer Kernregion Balearen in einem attraktiven Marktumfeld. Auf dieser spanischen Inselgruppe seien im Jahr 2018 Immobilien im Gesamtwert von rund 4,00 Mrd. Euro umgesetzt worden. Die Gesellschaft besitze auf den Balearen in ihren Geschäftsbereichen Makler- und Ferienvermietungsbusiness eine gute Marktposition und damit eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum.Im Geschäftsjahr 2018 habe der Homes & Holiday-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 1,95 Mio. Euro erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahr einem Umsatzrückgang um 12,2% auf 2,22 Mio. Euro entspreche. Hauptursächlich hierfür seien der schwache Geschäftsjahresstart gewesen, welcher bedingt gewesen sei durch kurzfristig drastisch reduzierte Flugverbindungen rund um die Air Berlin Insolvenz, sowie die länger als erwartet andauernde Umstrukturierung der Franchisenehmerstruktur auf Mallorca. Auf operativer Ebene sei hierbei ein EBITDA von -3,97 Mio. Euro erzielt und damit im Vergleich zum Vorjahr ein signifikanter Ergebnisrückgang (VJ: -1,76 Mio. Euro) verzeichnet worden. Für diese Entwicklung seien vor allem auch angefallene Sonderkosten im Zuge des vollzogenen Börsengangs verantwortlich gewesen. Für das Geschäftsjahr 2019 rechne die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung der Umsatzerlöse sowie einer Ergebnisverbesserung.Bedingt durch die verstärkte Fokussierung auf ihre Kernregion Balearen, habe das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen Rückgang beim Transaktions- und Buchungsvolumen um 14,3% auf 32,90 Mio. Euro (VJ: 38,40 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Werde aber alleine die Region Balearen betrachtet, so lasse sich hier ein deutlicher Anstieg des Transaktions- und Buchungsvolumens erkennen. In den ersten sechs Monaten 2019 habe dieses um insgesamt rund 33,0% auf 31,10 Mio. Euro (VJ: 23,40 Mio. Euro) deutlich zugelegt. Somit sei der Gesellschaft im Kerngeschäft die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Ebenso habe im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung des EBITDA auf -1,08 Mio. Euro (VJ: -2,19 Mio. Euro) erreicht werden können.Deutliche Effekte aus dem Kostensenkungsprogramm würden die Analysten insbesondere im Geschäftsjahr 2020 erwarten. Darauf aufbauend würden sie für das Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen in Höhe von 2,22 Mio. Euro kalkulieren. In den Folgejahren 2020 und 2021 sollten diese weiter auf 2,78 Mio. Euro sowie 3,41 Mio. Euro anwachsen. Im Rahmen dieser erwarteten dynamischen Umsatzentwicklung und einsetzenden Skaleneffekten sollte sich ebenso das operative Ergebnis (EBITDA) weiter auf -1,68 Mio. Euro (2019e), 0,13 Mio. Euro (2020e) sowie 0,42 Mio. Euro (2021e) verbessern.Vor dem Hintergrund der missglückten Expansion in Deutschland und Spanien und der anschließenden verstärkten Rekonzentration auf das Stammgeschäft auf den Balearen, hätten die Analysten die Homes & Holiday AG mithilfe ihres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 1,05 Euro je Aktie (zuvor: 4,83 Euro je Aktie) ermittelt. In Anbetracht der bisherigen unbefriedigenden Unternehmensperformance hätten sie ihr Kursziel damit signifikant gesenkt.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus sehen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, jedoch ein hohes Kurspotenzial und stufen die Homes & Holiday-Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 13.01.2020)