Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

353,10 EUR +0,77% (27.12.2021, 16:10)



Xetra-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

352,30 EUR +0,92% (27.12.2021, 15:35)



NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

399,32 USD +0,57% (27.12.2021, 16:00)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (27.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Inflation sei in den vergangenen Monaten vor allem in den USA, aber auch in Europa, kräftig nach oben geklettert. Ein Vorbote dieser Inflation sei im vergangenen Jahr der deutlich gestiegene Holzpreis (Lumber) gewesen. Damals seien es die in Folge von Corona zusammengebrochenen Lieferketten gewesen, die für einen kräftigen Anstieg gesorgt hätten. Nachdem sich der Lumber-Preis zuletzt deutlich abgekühlt habe, steige die Notierung aktuell wieder kräftig.Vor Weihnachten sei der Kassamarktpreis für Schnittholz um einen Wochenrekord von 129 Dollar auf 915 Dollar pro Tausend board feet geklettert. Der Preis sei im Monat Dezember um 50 Prozent und seit dem Tiefststand von 389 Dollar im August um 135 Prozent gestiegen. Es sei auch der höchste Preis, den Käufer seit der so genannten "Holzblase" im Frühjahr dieses Jahres gesehen hätten, als der Preis bei 1.515 Dollar seinen Höchststand erreicht habe.Die "Holzblase" im Frühjahr sei durch einen Angebotsrückgang und einen Nachfrageanstieg ausgelöst worden. Die Produktion sei während der Corona-Lockdowns ins Hintertreffen geraten und habe Mühe gehabt, den Rückstand aufzuholen, als die Nachfrage von Heimwerkern und Bauherren in die Höhe geschossen sei. Schließlich sei die Situation in diesem Sommer bereinigt worden, als die Sägewerke ihre Produktion erhöht hätten und die Heimwerker aus dem Markt gedrängt worden seien.Doch dann sei der Rekordregen im vergangenen Monat in British Columbia - dem Epizentrum des nordamerikanischen Holzes - gekommen, habe das Straßen- und Transportnetz in Kanadas westlichster Provinz beschädigt. Dieses Chaos habe auch den Engpass im Hafen von Vancouver verschlimmert. Infolgedessen würden sich die Holzlieferungen stauen und könnten weder mit der starken Nachfrage von Hausbauern noch mit dem Nachfrageschub Ende 2021 mithalten, da die Käufer versuchen würden, die Preise zu sichern, bevor die US-Zölle auf kanadisches Weichholz im nächsten Jahr verdoppelt würden. Das sei der Grund für den jüngsten Preisanstieg.Noch würden die Endverbraucher nichts von diesem Lieferengpass merken. Zwischen dem Großhandelspreis und dem Preis bei den Endkunden lägen in der Regel einige Wochen Zeitverzögerung. Doch ein erneuter Engpass auf dem Holzmarkt und ein erneuter Preisanstieg könnte für weiter steigende Preise auf dem Bau sorgen und damit die ohnehin schon hohe Inflation weiter beflügeln. Lumber sei ein Indikator, den es im Auge zu behalten gelte. (Analyse vom 27.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Home Depot-Aktie: