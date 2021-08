NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

316,90 USD -5,42% (17.08.2021, 16:59)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (17.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Home Depot-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Home Depot-Aktie gehe es nach unten. Das Unternehmen habe ein EPS von 4,53 USD erreicht und damit die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei auch besser als erwartet ausgefallen. Das einzige Problem seien die same-store sales, d. h. die Verkäufe auf vergleichbarer Verkaufsfläche, gewesen. Daraus errechne sich das Umsatzwachstum und ob das Geschäft tatsächlich laufe. Da sei es knapp 4,5% nach oben gegangen, statt der 5%. Bei der Home Depot-Aktie sind viele Vorschusslorbeeren dabei gewesen und deswegen geht es jetzt ein bisschen nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link