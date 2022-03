Börsenplätze HomeToGo-Aktie:



Kurzprofil HomeToGo SE:



HomeToGo (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden einfach zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt. HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.



Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.



HomeToGo hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und betreibt in 23 Ländern lokalisierte Webseiten und Apps. Weitere Informationen finden Sie unter ir.hometogo.de. (31.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HomeToGo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ferienunterkunftsvermittlers HomeToGo SE (ISIN: LU2290523658, WKN: A2QM3K, Ticker-Symbol: LRS1) unter die Lupe.Knapp ein halbes Jahr nach dem Börsendebüt präsentiere HomeToGo seinen Geschäftsbericht für 2021. Während die Umsätze höher ausgefallen seien als erwartet, kappe das Management die Prognose für 2022. Eine Erfolgsgeschichte sei die Aktie von Deutschlands erstem SPAC-IPO seit neun Jahren bislang nicht, sie verliere auch am Donnerstag.Der Umsatz des Unternehmens sei im vergangenen Jahr um 44 Prozent auf 95 Mio. Euro gestiegen. Damit habe HomeToGo die eigene Prognose von 21 Prozent, die das Management bei der Bekanntgabe des SPAC-Deal abgegeben habe, deutlich übertroffen. Gleichzeitig sei der Verlust explodiert. Mit 167 Millionen habe er siebenmal höher gelegen als noch 2020.Neben den um 83 Prozent gestiegenen Kosten für Vertrieb und Marketing hätten vor allem die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Börsengang massiv ins Kontor geschlagen. So seien die Verwaltungsaufwendungen um 760 Prozent auf 113 Mio. Euro in die Höhe geschossen. Davon seien alleine 70 Mio. Euro auf anteilsbasierte Vergütungen aus dem Börsengang entfallen.Für das laufende Geschäftsjahr gehe das HomeToGo-Management von einen Umsatzplus von 27 bis 32 Prozent aus. In der Investoren-Präsentation zur SPAC-Fusion seien noch 59 Prozent in Aussicht gestellt worden. Beim bereinigten EBITDA werde ein Minus zwischen 25 Mio. und 35 Mio. Euro prognostiziert.Nach dem holprigen Börsenstart habe sich die Abwärtsbewegung der HomeToGo-Aktie seit Jahresanfang beschleunigt. Unterstützung biete aktuell nur noch das Allzeittief von Anfang März bei 3,78 Euro.Anleger greifen nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link