Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nachfrage nach Holz hat den Future auf ein neues Allzeithoch steigen lassen, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Um das Ungleichgewicht aufzufangen würden die Produzenten die gestiegenen Preise an die Konsumenten weitergeben. Wie in vielen anderen Rohstoff-Bereichen werde also alles teurer - die Inflation steige. Die extremen Preiserhöhungen würden vor allem auch den Auftragnehmern schaden, die völlig neu kalkulieren müssten, um profitabel zu bleiben.Holz spiele eine wichtige Rolle beim Häuserbau in den USA. Die "Nationale Vereinigung der Hausbauer" habe den Präsidenten gebeten einzugreifen, und die Strafzölle auf die Einfuhr von Holz aus Kanada aufzuheben. Höhere Preise dürften für den Rückgang beim Neubau von Einfamilienhäusern im Januar verantwortlich sein, bei dem ab Dezember ein Rückgang um 12 Prozent zu verzeichnen gewesen sei. (01.03.2021/ac/a/m)