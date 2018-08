Xetra-Aktienkurs HolidayCheck Group-Aktie:

Die HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC), München, ist eines der führenden europäischen Digitalunternehmen für Urlauber. Die rund 400 Mitarbeiter zählende Gesellschaft vereint unter ihrem Dach die HolidayCheck AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die Drive Boo AG (Betreiberin des Mietwagenportals MietwagenCheck) sowie die WebAssets B.V. (Betreiberin der Zoover-Hotelbewertungsportale und der MeteoVista-/WeerOnline-Wetterportale). Die Vision der HolidayCheck Group ist, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden.



Den Vorstand des Unternehmens bilden Georg Hesse (CEO), Nate Glissmeyer (CPO) und Markus Scheuermann (CFO). Hauptaktionär der HolidayCheck Group AG ist die Burda Digital GmbH. Das Unternehmen entstand im Zuge einer Fokussierung des Internetkonzerns TOMORROW FOCUS AG auf das Thema Reise und einem damit einhergehenden Verkauf aller nicht zum Segment Reise gehörenden Geschäftsmodelle im Jahr 2015. Im Jahr 2016 änderte die TOMORROW FOCUS AG Ihren Namen in HolidayCheck Group AG. (27.08.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - HolidayCheck Group-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HolidayCheck Group AG (ISIN: DE0005495329, WKN: 549532, Ticker-Symbol: HOC) unter die Lupe.Die Zeit der Verluste scheine vorüber zu sein, das Unternehmen schreibe inzwischen schwarze Zahlen. Die Barreserven würden die Kredite um aktuell 24 Mio. Euro übersteigen, Tendenz steigend. Die Wachstumsprognose für den Umsatz habet das Unternehmen kürzlich von 8 bis 13% auf 10 bis 14% hochgesetzt, der Gewinn (EBITDA) werde bei 7 bis 10 Mio. Euro liegen (bislang seien 2,5 bis 6,5 Mio. Euro avisiert worden). Damit ergebe sich für 2018 eine prognostizierte Gewinnmarge von 7 bis 10%.Langfristig, also auf Sicht von 5 Jahren, rechne CEO Hesse mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich (also mindestens 10%) und einer Gewinnmarge von 15%. Der Umsatz von 121 Mio. Euro werde mit einer Marktkapitalisierung von 204 Mio. Euro bewertet - ein Kurs/Umsatz-Verhältnis (KUV) von 1,7. Das sei schon nicht mehr billig.Wir hätten einen Jahrhundertsommer hinter uns. Bei mir sei der Wunsch nach zusätzlichen Kurzurlauben in die Sonne in diesem Sommer ziemlich klein, bzw. nicht vorhanden gewesen, so Heibel. Er habe viel Zeit zu Hause verbracht. Das sei natürlich nicht gerade gut für einen Reiseanbieter wie HolidayCheck. Er würde also nach diesem Sommer nicht darauf wetten, dass HolidayCheck überraschend viele Reisen verkauft hatbe. Immerhin habe TUI bereits mit seiner jüngsten Veröffentlichung für eine große Enttäuschung bei seinen Anlegern gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HolidayCheck Group-Aktie: