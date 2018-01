Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der SGX Asiaclear in Singapur handelt der nächstfällige Eisenerz-Future auf einem 4-Monatshoch von knapp 77 USD je Tonne, so die Analysten der Commerzbank.



Laut Einschätzung des australischen Ministeriums für Industrie, Innovation und Wissenschaft sei dies aber nicht nachhaltig. Das Ministerium gehe in seinem gestern veröffentlichten neuen Quartalsbericht davon aus, dass der Preis in diesem Jahr im Durchschnitt nur bei 53 USD je Tonne liegen werde. 2019 solle er weiter unter die Marke von 50 USD fallen. Es unterstelle dabei, dass das Angebot in Australien und Brasilien weiter ausgeweitet werde, während sich die Nachfrage in China abkühlen solle. Zunächst sehe das Ministerium aber noch Unterstützung für die Eisenerznachfrage, wenn China nach dem Ende der Wintermonate die angeordneten Produktionskürzungen in der Stahlindustrie wieder aufhebe.



Spätestens im zweiten Halbjahr solle sich das Bild dann ändern. Das Ministerium erwarte, dass sich die chinesischen Eisenerzimporte bei 1,05 Mrd. Tonnen p.a. einpendeln würden. China werde demnach weiter große Mengen Eisenerz importieren, da die lokale Produktion zurückgehen solle. Dagegen dürften die Exporte aus Australien und Brasilien weiter zunehmen, wozu neue Projekte beitragen würden. So habe zum Beispiel die "Roy Hill"-Mine in Australien im September ihre maximale Produktionskapazität erreicht und in Brasilien werde das Projekt "S11D" weiter hochgefahren. Es werde ab 2020 die weltweit größte Eisenerzmine sein (90 Mio. Tonnen p.a.). Der Großteil der Produktion in Australien und Brasilien solle auch bei den erwartet niedrigen Preisen profitabel sein. (09.01.2018/ac/a/m)





