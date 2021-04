Verluste hätten hingegen die Aktien des Mischkonzerns General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) mit einem Minus von 0,6% hinnehmen müssen. Hier habe sich ein Milliardenverlust in der Jet-Leasingsparte bemerkbar gemacht, der zu einem unerwartet hohen Barmittelabfluss beigetragen habe.



Ein weiterer großer Mischkonzern, 3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM), habe im Aktienkurs um 2,6% verloren. Da wiederum hätten Analysten bemängelt, dass das Unternehmen seinen Ausblick nach einem starken Jahresbeginn nicht angehoben habe.



Auf Hochtouren scheine das Werbegeschäft von Google zu laufen. Der Umsatz der Konzernmutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol Deutschland: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) sei solcherart im Jahresvergleich um 34% auf USD 55,3 Mrd. angestiegen. Der Gewinn habe im gleichen Zeitraum auf USD 17,9 Mrd. zugelegt. Die Aktien des Konzerns seien nachbörslich zeitweise um rund vier Prozent angestiegen.



Die Q3-Zahlen von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) seien einmal mehr sehr ordentlich gewesen. Der Konzern hab das höchste Umsatzwachstum seit 2018 erreicht und habe komfortabel die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen. (28.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Einer der kräftigsten Kursgewinner war gestern UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) mit einem Plus von mehr als 10%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Boom in allen Geschäftsfeldern habe den US-Paketdienst im ersten Quartal überraschend stark angetrieben. Die Aktien des Konkurrenten FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) hätten im Sog dessen um 4,3% zugelegt.