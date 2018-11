Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Schwächephase versucht sich der Euro an einer vorsichtigen Aufwertung -bisher erfolgreich, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Druck auf US-Dollar könnte zunehmenAuch mit Blick auf die USA spreche derzeit einiges für eine weitere Erholung der Gemeinschaftswährung. Zwar brumme die US-Wirtschaft, doch zuletzt hätten sich die Signale gemehrt, dass der konjunkturelle Schwung in den nächsten Monaten abflauen könnte. Das nähre Spekulationen um eine vorsichtigere Geldpolitik der FED. Bisher habe die US-Notenbank den Markt auf drei Zinserhöhungen im nächsten Jahr vorbereitet, nun aber gewinne das Szenario von nur zwei Zinsschritten an Wahrscheinlichkeit. Sollten die US-Konjunkturdaten der nächsten Wochen schwächeln, könnte sich der Druck auf den US-Dollar noch einmal erhöhen. (Ausgabe vom 23.11.2018) (23.11.2018/ac/a/m)