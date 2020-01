Hamburg (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine neue Konjunkturprognose, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Die globale Wachstumserwartung für 2020 sei nochmal leicht von 3,4 auf 3,3 Prozent nach unten revidiert worden, was gegenüber erwarteten 2,9 Prozent für 2019 immerhin ein leichtes Plus bedeuten würde. Begründet werde die Zuversicht mit zuletzt positiven Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Aussicht auf einen geregelten Brexit und die weiterhin expansiven Ausrichtung vieler Notenbanken. Jedoch seien vor allem die geopolitischen Faktoren kaum berechenbar und könnten jederzeit wieder eskalieren. Hinzu kämen andere Krisenherde als Unsicherheitsfaktoren - etwa im Nahen Osten oder Hongkong, ein möglicher Handelsstreit zwischen den USA und Europa sowie der US-Präsidentschaftswahlkampf. Bereits am Donnerstag könnte es etwas mehr Klarheit zu Teilaspekten der angekündigten Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB geben. Veränderte Leitzinssätze oder eine Anpassung des Wertpapierkaufprogramms würden hingegen nicht erwartet. An den internationalen Aktienmärkten dürften die Kurse somit vorerst weiter sukzessive steigen, allein schon weil neue Höchstkurse - in den USA schon lange und beim DAX möglicherweise in wenigen Tagen - oftmals neue Käufe nach sich ziehen würden. (21.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.