Börsenplätze Hochschild Mining-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hochschild Mining-Aktie:

1,239 EUR -36,72% (22.11.2021, 12:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs Hochschild Mining-Aktie:

101,00 GBp -38,64% (22.11.2021, 11:51)



ISIN Hochschild Mining-Aktie:

GB00B1FW5029



WKN Hochschild Mining-Aktie:

A0LC38



Ticker-Symbol Hochschild Mining-Aktie:

H3M



London Stock Exchange-Symbol Hochschild Mining-Aktie:

HOC



Kurzprofil Hochschild Mining plc:



Hochschild Mining plc (ISIN: GB00B1FW5029, WKN: A0LC38, Ticker-Symbol: H3M, London Stock Exchange-Symbol: HOC) beschäftigt sich mit der Gewinnung, Verarbeitung und dem Verkauf von Silber und Gold. Sie verfügt über etwa drei Betriebsminen (Arcata, Pallancata und Inmaculada) im Süden Perus und etwa eine Betriebsmine (San Jose) in Argentinien. Zu den Segmenten gehören Arcata, Pallancata, San Jose, Inmaculada, Exploration und Other. Arcata und San Jose sind in den Geschäftsbereichen Gold, Silber, Dore und Konzentrat tätig. Die Geschäftseinheit Pallancata ist im Verkauf von Konzentrat tätig. Die Geschäftseinheit Inmaculada ist im Verkauf von Gold, Silber und Dore tätig. Das Segment Exploration untersucht und bewertet Bereiche, die für Brownfield- und Greenfield-Standorte von Interesse sind, um die Lebensdauer bestehender Anlagen zu verlängern und die Machbarkeit neuer Minen zu bewerten. Das Segment Sonstige umfasst die Empresa de Transmision Callalli S.A.C., eine Energieübertragungsgesellschaft, HMX, S.A. de C.V., eine Servicegesellschaft in Mexiko, und Empresa de Transmision Aymaraes S.A.C., eine Energieübertragungsgesellschaft. (22.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





LondonKulmbach (www.aktiencheck.de) - Hochschild Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hochschild Mining plc (ISIN: GB00B1FW5029, WKN: A0LC38, Ticker-Symbol: H3M, London Stock Exchange-Symbol: HOC) unter die Lupe.Es sei ein wahrlich schwarzer Montagmorgen für die Investoren von Hochschild Mining. Die Aktie des in London gelisteten Silberproduzenten rausche zum Wochenauftakt rund 50 Prozent in die Tiefe. Die Gründe: In Peru sehe sich der Konzern mit der Androhung von Minenschließungen konfrontiert. Hochschild selbst habe zwar eigenen Angaben zufolge keine Mitteilung seitens der Regierung erhalten. Doch Medienberichten zufolge sollten vier Minen in der Ayacucho Region in Peru keine Verlängerung erhalten. Zwei davon sollten Hochschild gehören."Wir sind bereit, in einen Dialog mit der Regierung einzutreten, um etwaige Missverständnisse in Bezug auf unsere Bergbauaktivitäten zu klären", habe Hochschild-Chief Executive Officer, Ignacio Bustamante, in einer Erklärung gesagt. "Das Unternehmen wird seine Rechte zum Betrieb dieser Minen mit allen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln energisch verteidigen", habe Bustamante hinzugefügt.Jede Entscheidung in Peru würde auch die Pallancata-Mine des Unternehmens beeinträchtigen. Hochschilds Inmaculada-Mine in der Ayacucho Region sei die größte Mine des Unternehmens und mache laut dem letzten Jahresbericht 2020 über 60 Prozent des Cashflows aus. Auf beide Minen entfalle ein Großteil der Produktion des Unternehmens. Fortuna Silver mit Problemen in Mexiko mit seiner Silbermine (immerhin die siebtgrößte des Landes) herumschlagen müsse, sehe sich nun Hochschild Problemen - ebenfalls von politischer Seite - in Peru ausgesetzt. Der Linksrutsch in Peru sei schon nach der Wahl für Sorgenfalten bei den Minengesellschaften geführt gewesen.Hochschild sei keine Empfehlung des "Aktionärs". Dennoch würden solche Entscheidungen den Minengesellschaften das Leben schwer machen, müssten sie doch bei der Erschließung neuer Lagerstätten mehr und mehr die Komfortzone USA, Kanada oder auch Australien verlassen. Damit steigt auch das Risiko bei linksgerichteten Regierungen, wie wir sie in Peru haben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link