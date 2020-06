Wien (www.aktiencheck.de) - Im Fokus der Anleger stand am Donnerstag das historische Kursmassaker bei Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ein Minus von 61,8% bedeute den zweitgrößten Tagesverlust, den je ein DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert erlitten habe. Ursprünglich hätte der Zahlungsabwickler am Vormittag die bereits mehrfach verschobene Veröffentlichung des Jahresabschlusses nachholen sollen. Nachdem die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das Unternehmen darüber informiert habe, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von EUR 1,9 Mrd. keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, sei die Vorlage der Bilanz jedoch erneut verschoben worden. Sollte der Konzern auch heute (Freitag) keinen testierten Abschluss vorlegen, könnten Bankkredite in Höhe von etwa EUR 2 Mrd. gekündigt werden. Nach Börsenschluss habe das Unternehmen bekanntgegeben, dass der für das operative Geschäft zuständige Vorstand (COO) mit sofortiger Wirkung bis Ende Juni "widerruflich" freigestellt werde und der neue Compliance-Vorstand seine Tätigkeit ab sofort und damit früher als geplant aufnehme.



Für positive Nachrichten am deutschen Aktienmarkt habe dagegen Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+7,1%) gesorgt. Der Online-Händler rechne im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liege. (19.06.2020/ac/a/m)



