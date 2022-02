Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.In den letzten Wochen habe Hexagon Purus mehrere hochinteressante Aufträge verbuchen können. Am Dienstag habe der Spezialist für Batteriepacks sowie Wasserstoff-Hochdruckbehälter und -Systeme die Zahlen für das Q4 respektive Gesamtjahr 2021 präsentiert.Zwischen Oktober und Dezember des letzten Jahres habe das Unternehmen den Umsatz um 690 Prozent auf 259 Mio. Norwegische Kronen (25,7 Mio. Euro) nach oben geschraubt. Einen erheblichen Teil in Form von anorganischem Wachstum habe hierbei die Übernahme der Wystrach GmbH beigesteuert.Genauer genommen 142 Mio. Kronen (14,1 Mio. Euro) des Quartalsumsatzes sowie ein positives EBITDA von 17 Mio. Kronen (1,7 Mio. Euro) würden von der akquirierten Wystrach GmbH stammen.Im Gesamtjahr 2021 seien die Erlöse von Hexagon Purus um knackige 182 Prozent auf 508 Mio. Kronen (50,4 Mio. Euro) geklettert. Jedoch sei die Tochtergesellschaft von Hexagon Composites tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der EBITDA-Verlust habe sich im vergangenen Jahr auf 265 Mio. Kronen (26,3 Mio. Euro) nach einem Fehlbetrag von 141 Mio. Kronen (rund 14 Mio. Euro) vor einem Jahr belaufen.Die Quartalszahlen würden am Markt keinen Anklang finden, zur Stunde falle die Hexagon Purus-Aktie um gut sieben Prozent zurück. Dennoch stimme die letzte Auftragsserie des Unternehmens optimistisch, dass die Gesellschaft einen nachhaltigen, dynamischen Wachstumskurs einschlagen könne. Doch Investitionen in die Skalierung würden das Ergebnis vorerst weiter belasten.Spekulativ ausgerichtete Anleger setzen sich die Hexagon Purus-Aktie auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Übrigens: Hexagon Purus sei auch Teil des E-Wasserstoff Europa Index. (Analyse vom 15.02.2022)