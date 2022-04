Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

4,38 EUR -0,23% (11.04.2022, 22:27)



Börse Oslo-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:

41,50 NOK +12,89% (11.04.2022, 13:07)



ISIN Hexagon Purus-Aktie:

NO0010904923



WKN Hexagon Purus-Aktie:

A2QKGG



Ticker-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

0QJ



Börse Oslo-Symbol Hexagon Purus-Aktie:

HPUR



Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (16.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) unter die Lupe.In den kommenden Jahren sei mit einem dynamischen Wachstum im Markt für Elektrolyseure zu rechnen. Unternehmen wie Siemens Energy, thyssenkrupp, ITM Power oder Nel wollten sich ein Stück vom milliardenschweren Kuchen sichern. Ein neuer Bericht von Guidehouse Insights offenbare das schier unfassbare Wachstumspotenzial.Wie RechargeNews im Bezug auf die Studie berichte, werde die jährliche Produktionskapazität von 1,3 Gigawatt zum Jahresende auf 104,6 Gigawatt bis zum Jahr 2031 förmlich explodieren. Das entspreche einer Zunahme von 8.000% und einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von knackigen 62,6%. Diese Zahlen lägen sogar weit über der Produktionsprognose von Jefferies für 2030.Was die derzeitigen Fertigungskapazitäten angehe, seien ITM Power und Nel gut unterwegs. Beide Gesellschaften würden in den kommenden Jahren mit einem dynamischen Wachstum rechnen. Es gebe Pläne, die derzeitigen Kapazitäten weiter auszubauen. Das koste aber viel Zeit und Geld. Auch die Wasserstoff-Pure-Player Plug Power und Ceres Power wollten in den kommenden Jahren im Elektrolyse-Business kräftig wachsen.Hexagon Purus aber auch andere Wasserstoff-Player stünden vor einer rosigen Zukunft. Das Unternehmen gehöre im spekulativen Wasserstoff-Sektor unter den Einzelwerten zu den Top-Favoriten des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link