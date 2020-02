Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



3,50 EUR +0,57% (06.02.2020, 15:46)



35,75 Norwegische Kronen +2,29% (05.02.2020)



NO0003067902



904953



2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (06.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Aktionäre von Hexagon Composites hätten dieses Jahr bereits einen herben Dämpfer verkraften müssen. Ein Großauftrag im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Sektor sei storniert worden. Doch die Norweger würden sich nun mit einer Vertriebsvereinbarung zurückmelden.Agility Fuel Solutions, vollständig zur Hexagon-Gruppe gehörend, habe eine Vereinbarung mit Xstream Trucking getroffen. Demnach werde die Gesellschaft TruckWingsTM-Aerodynamiksysteme von Xstream für CNG-Lkw in Nordamerika übernehmen. Zahlen zum Deal seien nicht publiziert worden.Kommende Woche sollten sich interessierte respektive investierte Anleger den Mittwoch (12. Februar) vormerken. Dann publiziere Hexagon Composites die Zahlen zum vierten Quartal 2019. Im Schnitt würden die Analysten mit einem Umsatz von 920 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet rund 91,5 Millionen Euro) und mit einem Gewinn von 0,11 Kronen je Aktie rechnen.Investierte Anleger bleiben an Bord und beachten den Stopp bei 2,90 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link