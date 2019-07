Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,405 EUR -4,49% (26.07.2019, 10:35)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

33,45 NOK -1,04% (25.07.2019, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (26.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die Hexagon Composites-Aktie verliere weiter an Boden. Der Grund: Ein Kunde verschiebe einen Serienauftrag für Wasserstoff-Tanks. Die Verschiebung sei ärgerlich, ändere aber nichts an den Perspektiven für den norwegischen Fertiger von Hockdruckbehältern- und systemen.Charttechnisch befinde sich die Hexagon Composites-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Mutige Anleger mit Weitblick sollten allerdings den Kursrutsch zum Auf- bzw. Ausbau der Position nutzen und diese mit einem Stopp bei 3,10 Euro absichern. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass das Unternehmen langfristig zu den großen Gewinnern in der Mobilitätswelt der Zukunft gehören werde, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: