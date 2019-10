Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



2,90 EUR +0,52% (10.10.2019, 08:44)



28,60 NOK -1,04% (09.10.2019)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Agility Fuel Solutions, ein Unternehmen der Hexagon-Gruppe, habe eine neue dreijährige Vereinbarung mit dem Logistik-Unternehmen UPS geschlossen. Für mittlere und Schwerlast-Lkw würden die Norweger CNG-Tanksysteme liefern. Auftragsgegenwert: 65 bis 95 Millionen Dollar. Diese Order dürfte langfristig für mehr Planungssicherheit bei Hexagon Composites sorgen.Laut Medienberichten investiere UPS insgesamt 450 Millionen Dollar in CNG-Trucks und die nötige Infrastruktur und baue die Flotte weiter aus. Das Geschäft mit Lösungen für CNG brumme in den USA, Hexagon Composites profitiere davon.Erst zu Jahresbeginn hat Hexagon Composites die Komplettübernahme der profitablen Agility Fuel Solutions abgeschlossen, die den Auftrag von der UPS erhalten habe. "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit UPS fortzusetzen, einem Vorreiter im Bereich des sauberen Transports", kommentiere Seung Baik, Vorsitzender von Agility Fuel Solutions.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link