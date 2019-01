Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kommunikationskonzerns Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Nicht mal ein Monat nach dem Erhalt der DOT-Genehmigung für den Transport von Gasen unter Hochdruck von 950 bar in den USA könne Hexagon Composites bereits einen Auftrag verbuchen. Air Liquid Advanced Technologies (zur franzözischen Air Liquide gehörend) setze auf das Hochdruck-Tanksystem der Norweger für einen mobilen Wasserstoff-Betankungsanhänger in Übersee. Ziel sei die Unterstützung des schnell wachsenden Marktes für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Die Aktie arbeite sich weiter sukzessive nach oben.Mit dem Toyota Mirai sei schon seit einigen Jahren ein serienreifes Brennstoffzellen-Fahrzeug in den USA unterwegs. Seit Jahresbeginn rolle auch der Hyundai Nexo durch die amerikanischen Straßen. Die Absatzzahlen würden steigen, der Bedarf an Wasserstoff wachse. Air Liquide reagiere auf die rege Nachfrage und setze dabei auf die Technologie von Hexagon Composites. Dies verwundere nicht - schließlich würden die Norweger die DOT-Genehmigung für 950-bar-Transporte besitzen. "Die DOT-Genehmigung ist ein Meilenstein für den Markt für Wasserstoffbetankung, wo höhere Drücke angestrebt werden, um mehr Wasserstoff pro Anhängerfahrt zu bewegen...", so Hartmut Fehrenbach von Hexagon Composites.Nicht nur in den USA steige der Bedarf an sicheren Hochdruck-Transportlösungen. Busse, Lastkraftwagen, Schiffe - Biomethan (CNG) oder der Antrieb per wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen seien eine umweltfreundliche Alternative zum Verbrennungsmotor. Rund um den Globus wachse das Interesse an diesen Mobilitätslösungen. Hexagon Composites wolle von diesem Trend profitieren.Der Druck steigt - mutige Anleger können bei der Hexagon Composites-Aktie weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 2,00 Euro sichere ab. (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link