Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

2,805 EUR -5,56% (15.08.2019, 09:24)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

28,30 NOK -15,27% (14.08.2019, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (15.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Der Hochdruckbehälter-Spezialist habe mit einem enttäuschendem Zahlenwerk die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und auch andere Player aus der erweiterten Peergroup mit in die Tiefe gerissen. Die beiden Partner aus dem zukunftsträchtigen Joint Venture HYON, Nel und PowerCell, hätten kräftig Federn lassen müssen. Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe etwa 9,4 Prozent auf 6,21 Norwegische Kronen (NOK) verloren, die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten sei knapp 6,4 Prozent auf 79,50 NOK abgerutscht.Bei allen drei Aktien habe sich somit die Charttechnik verschlechtert. Die Hexagon Composites-Aktie sei unter die 200-Tage-Linie gekracht. Der vom AKTIONÄR angegebene Stopp sei bei 3,10 Euro ausgelöst worden. Damit verbleibe ein schmaler Gewinn von gut 15 Prozent seit der Erstempfehlung in Ausgabe 43/2018.DER AKTIONÄR rechne damit, dass es sich bei der operativen Entwicklung nur um eine temporäre Schwäche handle. Spätestens in Q4/2019 dürfte sich das Geschäft wieder deutlich beleben. Aus charttechnischen Gesichtspunkten dränge sich jedoch aktuell kein Einstieg auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link