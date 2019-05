Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (06.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Hexagon Composites sei eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um Speicher- oder Transportlösungen für Gase wie CNG, LNG oder Wasserstoff gehe. Das Segment "Mobile Pipelines" könne einen neuen Auftrag von Certarus verbuchen. Gegenwert: 5,2 Millionen Dollar. Die Aktie von Hexagon Composites profitiere von dem neuen Großauftrag und klettere auf ein neues Rekordhoch.Erst im letzten Jahr hätten Certarus und Hexagon Mobile Pipeline eine neue strategische Langfrist-Vereinbarung geschlossen. Der neue Auftrag resultiere aus der Fortsetzung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus werde Hexagon Composites weiter als Dienstleister (Service) im Geschäft bleiben.Dass mit Cerberus, einer der führenden Anbieter von CNG-Lieferlösungen in Nordamerika, auf die Produkte der Hexagon-Gruppe setze, sei ein äußerst positives Signal im Bezug auf die Sicherheit und Technologie der Norweger. Die Auslieferung sei für das zweite Quartal 2019 geplant.Das sollte sich auch in den kommenden Ergebnissen niederschlagen. Die Analysten von der Swedbank würden mit erheblichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen rechnen.CNG und LNG bleibe en vogue in Nordamerika. Hexagon Composites profitiere von der Entwicklung hin zu diesen Antrieben. Das Potenzial sei nach wie vor gigantisch. Hinzu komme die Fantasie durch den Ausbau des Segments Wasserstoff.Bei Schwäche bleibt der "Aktionär"-Hot-Stock ein spekulativer Kauf, ein Stopp bei 3,00 Euro sichert die Position ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2019)