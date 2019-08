Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie:



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (14.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Der HYON-Partner von Nel, Hexagon Composites, habe den Markt mit einem Verlust von 27,3 Mio. Norwegische Kronen (NOK) (etwa ein Minus von 2,75 Mio. Euro) in Q2 auf dem falschen Fuß erwischt und könne damit den hohen Markterwartungen nicht gerecht werden. Die Aktie breche daraufhin zweistellig auf ein neues Jahrestief ein. Dafür hätten die Norweger beim Umsatz überzeugt.Getrieben durch die Komplettübernahme von Agility Fuel Solutions habe Hexagon Composites den Umsatz um satte 141 Prozent auf gut 882 Mio. NOK in Q2/2019 gesteigert. Auch ohne die Akquisition sei das Unternehmen gewachsen. Doch eine Abschreibung lasse Hexagon Composites in die Verlustzone rutschen.Außerdem stimme Hexagon Composites den Markt auf ein "kurzfristig herausforderndes" Umfeld in der Sparte Mobile Pipelines ein. Zuletzt habe gerade dieses Segment mit Aufträgen zu überzeugen gewusst. Dafür sähen die Norweger eine "sehr starke Nachfrage" für CNG-Lösungen in Europa.Michel Doepke von "Der Aktionär" setzt die Hexagon Composites-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link