3,56 EUR +3,79% (02.04.2019)



32,90 NOK (01.04.2019)



NO0003067902



904953



2HX



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Mut und Geduld werde belohnt: "Der Aktionär"-Hot-Stock Hexagon Composites sei auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen. Damit nähere sich die Aktie dem Rekordhoch bei 39,70 Norwegische Kronen an. Von Unternehmensseite seien keine Neuigkeiten zu verzeichnen. Allerdings präsentiere sich Hexagon Composites in dieser Woche auf der Hannover Messe, die offenbar positive Impulse liefere.Aufmerksame "Aktionär"-Leser würden die spannende Story hinter dem norwegischen Unternehmen kennen, das sich auf Hochdruckbehälter und -systeme für verschiedene Gase spezialisiert habe. Mit dem Erwerb des restlichen Anteils an Agility Fuel Solutions und einer weiteren kleinen Akquisition möchte Hexagon Composites in eine neue Größe hineinwachsen und das Portfolio sowie die Margen ausweiten. Die Prognosen könnten sich sehen lassen, die dadurch steigende Verschuldung bewege sich im Rahmen.Die Story scheine verstärkt Anklang zu finden, immer mehr Investoren würden auf den rollenden Hexagon-Zug aufspringen. Die zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen habe die Aktie inzwischen verdaut, die Papiere würden mit einer hohen Relativen Stärke auftrumpfen."Aktionär"-Leser liegen 35% im Plus und geben kein Stück dieser Perle aus der Hand, so Michel Doepke. Der Stopp werde auf 2,75 Euro angehoben. (Analyse vom 02.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link