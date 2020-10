Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

5,08 EUR +3,97% (12.10.2020, 16:55)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

56,85 NOK +7,26% (12.10.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (12.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche würden die skandinavischen Wasserstoff-Werte positiv hervorstechen. Allen voran die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Entwicklers PowerCell - an der Heimatbörse in Stockholm stehe ein Kursplus von 16 Prozent zu Buche. Im Windschatten würden auch die Aktien von Nel und Hexagon Composites steigen.Die Aktie von Hexagon Composites erreiche am Montag ein neues Rekordhoch. Offenbar würden sich Anleger vor der geplanten Abspaltung der Geschäftseinheit Hexagon Purus in Stellung bringen. Diese könnte verborgene Werte heben. "Hexagon Purus soll bis zum Jahresende an der Börse in Oslo gelistet werden, wobei Hexagon Composites die Mehrheit behalten wird", so Michael Kleschinski, Executive Vice President von Hexagon Purus, im Gespräch mit dem AKTIONÄR vor einigen Wochen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: