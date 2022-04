Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungstests gehen in die zweite Runde, nachdem die Umfragen im Verarbeitenden Sektor abgeschlossen sind, so die Analysten der Helaba.



In den USA stehe heute der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Dieser beinhalte neben den Dienstleistern auch andere Sektoren, werde aber von den Serviceunternehmen dominiert. Die Vorgaben seien gemischt, wobei auffällig gewesen sei, dass die schwächere Indikation durch den ISM-Industrieindex nicht durch die regionalen Serviceindizes bestätigt worden sei. Eine leichte Verbesserung des Stimmungswertes sollte daher ins Kalkül gezogen werden. Mithin würde das solide Konjunkturszenario untermauert, und die FED dürfte sich in ihrer Absicht bestärkt sehen, die Zinsen schneller und deutlicher zu erhöhen als anfänglich gedacht.



Ungeachtet der mit dem Ukraine-Krieg gestiegenen Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung sehe sich die FED aktuell mit einem robusten Arbeitsmarkt und einer hohen Inflationsrate konfrontiert. Diverse FED-Vertreter hätten jüngst darauf hingewiesen, dass bei der nächsten FOMC-Sitzung am 4. Mai eine Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte möglich wäre. Die FED-Funds-Future hätten dies weitgehend eskomptiert und darüber hinaus würden weitere Schritte erwartet. So weise der FED-Funds-Future Mai 2023 ein Zinsniveau von über 3% auf. Ob diese Zinserwartungen heute nochmals forciert würden, sei daher fraglich. (05.04.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.