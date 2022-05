Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute richten die Akteure den Blick auf die Einkaufsmanagerindices (PMIs) in der Eurozone, Deutschland und Frankreich, so die Analysten der Helaba.



Die Vorgaben seien hierzulande solide, denn nicht nur die Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern (ZEW) habe sich zuletzt verbessert, sondern auch das ifo Geschäftsklima Deutschland. Das viel beachtete Konjunkturbarometer der deutschen Wirtschaft habe gestern unerwartet zugelegt, zum zweiten Mal in Folge. Sollte sich diese solidere Sicht der Unternehmen mit PMI-Werten weiterhin deutlich im Wachstumsbereich bestätigen und dies auch in Frankreich und der gesamten Eurozone gelten, würden die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB wohl nochmals untermauert. Unter dem Eindruck der ifo-Ergebnisse habe der Rentenmarkt bereits die zuvor generierten Gewinne wieder eingebüßt, wobei die Kurvensteilheit (10/2) bei Bundesanleihen weiter abgenommen habe.



Zinserhöhungserwartungen seien auch in den USA unverändert präsent. Allerdings scheinen sich diese zuletzt auf dem erhöhten Niveau eingependelt zu haben und mit den heute anstehenden US-Neubauverkäufen wird sich daran wohl wenig ändern, so die Analysten der Helaba. Zum einen werde die Zahl leicht rückläufig erwartet, zum anderen sei diese selten von marktbewegendem Einfluss. (24.05.2022/ac/a/m)



