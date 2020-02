Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

19,726 EUR +1,35% (04.02.2020, 13:48)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (04.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die B-Aktie des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF).Die Ergebniskennzahlen für das Q4 2018/19 (30.11.; untestiert) seien nach Meinung des Analysten überzeugend ausgefallen (u.a. EBT: +24% y/y auf 5,40 Mrd. SEK; Nettoergebnis: +19% y/y auf 4,21 Mrd. SEK) und hätten damit seine Erwartungen (5,01 Mrd. SEK bzw. 3,95 Mrd. SEK) sowie den Marktkonsens geschlagen. Der Nettoumsatz sei, wie bereits kommentiert (17.12.), um 9% y/y auf 61,69 Mrd. SEK gestiegen. Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.11.) habe H&M wie erwartet nicht bekannt gegeben.Darüber hinaus stelle sich personell neu auf. So trete Helena Helmersson, die Nachfolge des mit sofortiger Wirkung zurückgetretenen Karl-Johan Persson als CEO an. Lusebrink erwarte dadurch aber keinen signifikanten Strategiewechsel bei H&M. Die Q4-Zahlen hätten seines Erachtens bestätigt, dass sich die deutlichen Fortschritte beim Konzernumbau (IT, Logistik, Ausbau der Online-Präsenz, Einführung der Marke "Afound" (Outlet mit Mode und Lifestyle-Produkten verschiedener Anbieter zu günstigen Preisen) nun zunehmend monetarisieren würden. Lusebrink erhöhe seine EPS-Prognosen (2019/20e: 8,94 (alt: 8,75) SEK; 2020/21e: 9,57 (alt: 9,27) SEK).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die H&M B-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 210,00 SEK auf 230,00 SEK angehoben. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:19,766 EUR +1,10% (04.02.2020, 11:57)