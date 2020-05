Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Hennes & Mauritz.



Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

11,36 EUR -0,79% (14.05.2020, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

11,20 EUR -3,37% (14.05.2020, 14:22)



ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (14.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Beim Kurs der H&M-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen nicht viel getan. Während Anleger noch abwarten würden, würden in Deutschland und den meisten anderen Ländern nach und nach wieder die Filialen öffnen. Doch noch sei der schwedische Modehändler nicht aus dem Schneider. Auf die Stimmung drücke nicht nur die Angst vor neuen Ausgangsbeschränkungen.Zwischen März und Anfang Mai seien die Umsätze bei H&M um 57 Prozent eingebrochen. Anfang Mai seien nur rund 40 Prozent der mehr als 5.000 Filialen geöffnet worden. Im März seien zeitweise sogar 80 Prozent der Läden dicht gewesen. Die Geschäfte in England und den USA würden vorerst noch zu bleiben.Bei Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche habe H&M bei der Wiedereröffnung in Deutschland tricksen müssen. Aufgrund ihrer Größe wäre dort eigentlich nach wie vor kein Verkauf erlaubt gewesen. Die Lösung: Die Läden seien jeweils künstlich in zwei Teile geteilt worden.Wiedereröffnungen hätten sich teilweise auch verzögert, da an einigen deutschen Standorten nach einem entsprechenden Gerichtsurteil erst mit Betriebsräten habe verhandelt werden müssen. In der Folge habe sich H&M beispielsweise bereit erklärt, Mitarbeitern einen Zuschuss für die Kinderbetreuung zu zahlen.Im zweiten Quartal rechne H&M mit einem Verlust.Die Corona-Krise setze H&M deutlich stärker zu als reinen Online-Modehändlern wie Zalando. Allerdings dürfte das Unternehmen den herben Dämpfer letztendlich überstehen: Sparmaßnahmen seien bereits eingeleitet worden, mehr als 2,2 Milliarden Euro stünden zur Verfügung, und bei Bedarf bekäme H&M wohl weitere Überbrückungskredite gewährt. Zudem wachse das Online-Geschäft.Nach der Krise sollte H&M seinen operativen Aufwärtstrend wieder aufnehmen können. Im Aktienkurs stecke dementsprechend einiges Nachholpotenzial. "Der Aktionär" habe in Ausgabe 13/20 bereits Mitte März bei 9,60 Euro den Kauf empfohlen. Derzeit konsolidiere der Kurs noch auf relativ niedrigem Niveau.Anleger mit Weitblick können weiter zugreifen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link