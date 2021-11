Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) kämpfte im abgelaufenen Quartal mit steigenden Rohstoffkosten, welche er nicht in vollem Ausmaß an die Kundschaft weitergeben konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Elon Musks Twitter-Umfrage vom Wochenende, ob er 10% seiner Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Anteile abstoßen solle, habe bei der Aktie zu Abgabedruck geführt. Nach einem volatilen Handel habe Tesla ein Minus von fast 4% verbuchen müssen.PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) habe am Montag nach Börsenschluss ein Umsatzwachstum von 13% für das dritte Quartal gemeldet und habe eine Kooperation mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) bekanntgegeben, im Zuge welcher US-Kunden ab 2022 die Bezahlung mit Venmo ermöglicht werde. Die Aktie sei nachbörslich um bis zu 6,3% gestiegen, obwohl das Unternehmen seine Jahresprognose gesenkt habe. (09.11.2021/ac/a/m)