Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

88,84 EUR -1,70% (09.04.2019, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

88,86 EUR -2,05% (09.04.2019, 09:36)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (09.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Der Konsumgüterkonzern gehe mit der Zeit. CEO Hans Van Bylen habe am Montag gesagt, dass sich Henkel bei seinen Verpackungen und Rezepturen zunehmend an den Bedürfnissen des Internethandels orientiere. "Dafür haben wir neue Verpackungen entwickelt. Sie sind speziell für den Versand geeignet."Bis 2020 wolle der Konzern seine digital erzielten Umsätze auf rund vier Milliarden Euro verdoppeln. Der größte Teil der Onlineumsätze entfalle allerdings bislang auf den stark von Industriekunden geprägten Klebstoffbereich.Die Börse habe sehr zufrieden reagiert, die Henkel-Vorzugsaktie sei am Montag um 2,5 Prozent gestiegen und sei damit bester Wert im DAX gewesen. Am Dienstag notiere der Titel ex-Dividende. Die Vorzugsaktionäre würden 1,85 Euro je Titel erhalten.Für die Investoren, die schon länger bei Henkel dabei seien, sei ein Tag wie am Montag nur ein schwacher Trost. Seit Jahren hänge das Papier im Seitwärtstrend fest. Für all die, die vor viereinhalb Jahren eingestiegen seien, heiße es: außer Spesen nichts gewesen.Fundamental überzeuge Henkel nicht wirklich. Das 2019er-KGV liege bei 16, was zwar günstiger als die Peer sei, jedoch angesichts eines erwarteten Gewinnwachstum von nur sechs Prozent niemandem vom Hocker reiße. Das Umsatzwachstum belaufe sich sogar nur auf drei Prozent. Problematisch für den Konzern und überhaupt für die gesamte Branche: Die Kunden würden erschlagen von Deos, Waschmitteln, Shampoos und anderen Konsumgütern. Markentreue nehme ab, günstige Discounterware mache den etablierten Herstellern das Leben schwer. Der Preiskampf dürfte sich noch zuspitzen.Aus diesem Grund ist Henkel für Langfrist-Anleger keine spannende Story, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Eine Dividendenrendite von zwei Prozent sei auch nicht gerade hoch. Wer hierauf Wert liege, sollte sich einmal Altria genau ansehen. Ergo: Trader sollten sich Henkel auf die Watchlist packen, für konservative Langfrist-Anleger gebe es bessere Alternativen. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link