Unternehmensnachrichten:



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) habe gesagt, dass es ein Umsatzwachstum von rund 7% im 1. Quartal 2021 erwarte. Das sei etwa doppelt so hoch wie der aktuelle Marktkonsens. Die starken Ergebnisse sollten durch ein organisches Umsatzwachstum von 12,5% im Bereich Adhesive Technologies getrieben werden. Für den Bereich Beauty Care werde ein Wachstum von 1% erwartet, während für den Bereich Laundry & Home Care ein Umsatzanstieg von 3,5% im Q1 2021 erwartet werde.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) rund 4 Mrd. Dollar an Aktienbeständen verkauft, die mit Archegos Capital verbunden seien. Der deutsche Kreditgeber habe am Freitag einen schnellen Verkauf von Beteiligungen über einen privaten Deal durchgeführt. Dank einer schnellen Aktion solle der deutsche Kreditgeber jegliche Verluste im Zusammenhang mit der Situation vermieden haben.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe Bernd Pischetsrieder zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt. (01.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag im Plus, so die Experten von XTB.Die Indices aus den Niederlanden, Großbritannien, Österreich und Belgien seien die europäischen Top-Performer. Der deutsche Leitindex und der französische CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) würden rund 0,4% höher notieren. Das OPEC+-Treffen sei das Schlüsselereignis des Tages, aber es könnte begrenzte Auswirkungen auf die Märkte haben, da weithin angenommen werde, dass die Gruppe eine Verlängerung der Produktionskürzungen beschließe.