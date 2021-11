Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (10.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Für Q3 habe der Düsseldorfer Konzernwie üblich nur Umsatzzahlen gemeldet. Danach hätten die Erlöse um 1,9% auf EUR 5,092 Mrd. zugelegt. Das organische Wachstum von 3,5% habe fast ausschließlich aus Preisanhebungen (3,4%) bei stabilen Absatzmengen gestammt. Gegenüber dem von der Corona-Pandemie unbelasteten Q3 des Jahres 2019 sei der Umsatz organisch um 7,5% gesteigert worden. Nach den kräftigen Steigerungen in Q1 (organisch 7,7%) und Q2 (15,2%) habe die Dynamik jedoch erheblich nachgelassen.Die weiter hohe Unsicherheit über Verlauf und Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die über die bisherigen Erwartungen hinausgehenden Ergebnisbelastungen durch den starken Anstieg der Rohstoffpreise und der Logistikkosten (für direkte Materialien werde jetzt mit einem Kostenanstieg im niedrigen bis mittleren Zehn-Prozentbereich gerechnet; bisher: niedriger Zehn-Prozentbereich), der nur teilweise weitergegeben werden könne, habe das Management zur Anpassung des Ausblicks für 2021 veranlasst. Die Prognose eines organischen Umsatzzuwachses um 6% bis 8% sei zwar bekräftigt worden. Die bereinigte EBIT-Umsatzrendite werde aber nun nur noch bei 13,5% (bisher: 13,5% bis 14,5%), die Steigerung des bereinigten Ergebnisses je Aktie zu konstanten Wechselkursen nur im hohen einstelligen Prozentbereich (bisher: hoher einstelliger bis mittlerer Zehn-Prozentbereich) erwartet.Henkel habe zwar insgesamt recht ordentliche Umsatzzahlen für Q3 präsentiert. Die Belastungen durch höhere Rohstoffpreise und Logistikkosten würden aber die ursprünglichen Erwartungen übertreffen und würden voraussichtlich bis weit ins Jahr 2022 anhalten. Eine Anpassung des Ergebnisausblicks für 2021, die eine ganze Reihe von Kurszielsenkungen bei den Analysten ausgelöst habe, sei daher unumgänglich gewesen.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Henkel-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die NORD/LB werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.