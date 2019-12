XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (19.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beim Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) läuft es derzeit alles andere als rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern kämpfe mit Problemen im Kosmetikgeschäft und dem Abschwung bei wichtigen Kunden seiner Klebstoffsparte wie der Automobilindustrie. Bereits im Sommer habe das Unternehmen deshalb seine Prognose zusammen gestrichen. Im Gesamtjahr solle der organische Umsatz demnach stagnieren oder um 2% wachsen, habe Henkel damals angekündigt. Nun sei klar: Mehr als ein Nullwachstum werde 2019 nicht herauskommen.Zudem habe Konzernchef Hans Van Bylen die Aktionäre auf ein weiteres schwaches Geschäftsjahr eingestimmt. So solle der Umsatz 2020 organisch, also ohne Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, selbst im besten Fall nur um 2% steigen. Zudem dürfte die EBIT-Marge wegen höherer Investitionen in Marketing, Digitalisierung und IT sowie des unsicheren Industrieumfelds weiter von den für 2019 prognostizierten 16,2% auf rund 15% sinken - und damit unter das Niveau von 2013.Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen: Während der DAX im Zuge der Teileinigung zwischen China und den USA weiter habe zulegen können, hätten die Henkel-Vorzüge auf Monatssicht um rund 3,6 Prozent nachgegeben. Seit Jahresbeginn habe der Titel damit gut 4% verloren.