Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

98,54 EUR -0,06% (12.04.2021, 17:20)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

98,78 EUR +0,06% (12.04.2021, 17:34)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indices und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (12.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von "Halten" auf "Verkauf" herab.Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, hinke der Markt für defensive Konsumgüter etwas hinterher. Am breiten Markt habe bisweilen das Prinzip gegolten: je heftiger der Coronaeinbruch, desto stärker die Kurserholung. Die Konsumgüter-Branche sei allgemein für ihren defensiven Charakter bekannt, welcher auch in Pandemiezeiten zum Ausdruck gekommen sei. Es sei daher nicht allzu verwunderlich, dass die Industrie vergleichsweise wenig unter den Restriktionen gelitten habe, gleichzeitig aber auch das Aufwärtspotenzial der Aktienkurse dadurch deutlich geringer ausgeprägt gewesen sei. Dies treffe auch auf Henkel zu. Die Aktie des Konzerns aus Düsseldorf habe zwar nicht vermocht mit den großen Indices mitzuhalten, habe jedoch den Konsumgütermarkt, den Subsektor für Haushaltswaren und Produkte des persönlichen Bedarfs sowie seine Peer-Group übertreffen können.Die globale Pandemie sei dabei aber auch an Henkel nicht spurlos vorbeigegangen. Wie aus dem Zahlenwerk hervorgegangen sei, habe der Konzernumsatz im letzten Jahr bei EUR 19,3 Mrd. gelegen, was einem Rückgang in der Höhe von 4,3% entspreche. Das Ergebnis je Vorzugsaktie habe bei EUR 4,26 (-21,5%) gelegen. Während die Umsätze noch im Bereich der Erwartungen gelegen hätten, habe der Konzern vor allem auf der Gewinnseite die Analystenschätzungen verfehlt. Dass zumindest dieses Jahr die Richtung stimme, habe an den jüngsten vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2021 abgelesen werden können, welche ein organisches Umsatzwachstum von rund 7% erwarten lassen würden.Für dieses Gesamtjahr erwarte der Konzern eine Normalisierung der Nachfrage in jenen Segmenten, die durch die Pandemie besonderen Auftrieb erhalten hätten. In Relation dazu werde von einem Anstieg der Industrienachfrage rund um den Friseurbedarf ausgegangen. Für 2021 erwarte man ein organisches Umsatzwachstum zwischen 2% und 5%, eine EBIT-Marge zwischen 13,5% und 14,5% sowie einen Anstieg des Ergebnisses je Vorzugsaktie zwischen 5% und 15% bei konstanten Wechselkursen. Diese Aussagen seien dabei konsistent mit den Analystenschätzungen. Der Konsens erwarte einen Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was jedoch ausreichen sollte, um bereits im kommenden Jahr wieder an die Vorkrisenniveaus anschließen zu können. Auf der Gewinnseite liege die Erwartungshaltung für dieses Jahr im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und sollte sich darüber hinaus wieder am langfristigen Trend orientieren. Anleger sollten hier Geduld mitbringen, denn mit einer Normalisierung der Gewinne pro Aktie auf Vorkriseniveaus sei damit nicht vor 2024 zu rechnen.Vor allem die hochgewichtete konjunktursensitive Klebstoffsparte sollte die Umsätze im heurigen Jahr durch die verstärkte Nachfrage aus dem Industriebereich stützen. Die vom Konzern angenommene Normalisierung beim Bedarf nach Friseurartikeln sehe der Analyst jedoch deutlich kritischer. Die anhaltenden Lockdowns in Europa mit den einhergehenden Einschränkungen für körpernahe Dienstleistungen würden dieses Szenario aus Sicht des Analysten ins Wanken bringen.Wie auch der breite Aktienmarkt könnten sowohl der Konsumgütersektor, als auch die Henkel-Aktie derzeit nicht mehr als günstig angesehen werden. Während die Aufschläge in der Konsumgüterindustrie im Allgemeinen jedoch noch moderat erscheinen würden, sei Henkel vor allem im Vergleich zur eigenen Historie teuer gepreist.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, senkt seine Empfehlung daher auf "Verkauf" und adaptiert sein Kursziel (EUR 96,00). Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV für die Jahre 2021e und 2022e auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsabschlag in der Höhe von rund 10% zum Sektor für Haushaltswaren und Produkte des persönlichen Bedarfs berücksichtige. (Analyse vom 12.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.