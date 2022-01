Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (28.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein bitterer Tag für alle Henkel-Aktionäre: Der DAX -Wert knicke heute um satte 8 Prozent ein. Der Konsumgüter-Konzern erwarte für das laufende Geschäftsjahr ein geringeres Wachstum als 2021. Zudem dürfte bei der operativen Rendite im besten Fall nur eine minimale Verbesserung herauskommen.Der Grund hierfür sei die weiter angespannte Lage bei Rohstoffen, Materialien sowie in der Lieferkette, die zu erheblich höheren Kosten führe. Die im DAX notierte Henkel-Aktie sei um fast 7 Prozent eingebrochen.So gehe das Management um Konzernchef Carsten Knobel von einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 2 bis 4 Prozent aus. Im Vorjahr seien die Erlöse vorläufigen Zahlen zufolge währungs- und portfoliobereinigt um 7,8 Prozent auf rund 20,1 Milliarden Euro gestiegen.Die bereinigte EBIT-Marge sehe Henkel in einer Spanne zwischen 11,5 und 13,5 Prozent nach 13,4 Prozent 2021. Auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie bleibe Henkel zurückhaltend und erwarte einen Rückgang von 15 Prozent bis im besten Falle einen Anstieg von 5 Prozent. Dabei sei die derzeitige Unsicherheit und die Volatilität der Märkte berücksichtigt."Der Aktionär" rät weiterhin davon ab, beim DAX-Titel jetzt ins fallende Messer zu greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Henkel-Aktie. (Analyse vom 28.01.2022)Mit Material von dpa-AFX