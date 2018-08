XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

107,55 EUR +0,05% (16.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

107,40 EUR -0,14% (16.08.2018, 18:11)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (16.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Die Q2-Zahlen hätten ein gemischtes Bild gezeigt. Während sie umsatzseitig sehr solide ausgefallen seien und eine zum Vorquartal verbesserte Qualität gezeigt hätten, seien sie ergebnisseitig (bereinigt) leicht hinter den Prognosen zurückgebliebenen. Positiv sei die Verbesserung der bereinigten operativen Marge zu werten.Den Ausblick für 2018 habe der Konzern teilweise angepasst und prognostiziere nun eine Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf rund 18% (zuvor: mehr als 17,5%; H1/2018: 17,7%). Für das bereinigte EPS je Vorzugsaktie werde dagegen nun nur noch ein Anstieg von 3% bis 6% (zuvor: +5% bis +8%; H1/2018: +1,7%) y/y erwartet. Die Zielsetzung für das organische Umsatzwachstum (+2% bis +4% y/y) sei bestätigt worden.Auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau (u.a. KGV 2019e: 18,2) und angesichts des eher enttäuschenden Ausblicks sowie des schwierigen Wettbewerbsumfelds in Westeuropa sehe der Analyst derzeit nur ein moderates Kurspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: