Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

88,14 EUR -0,38% (17.06.2019, 12:12)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (17.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Das Papier des Düsseldorfer Konzerns habe eine Erholungsrally gestartet. Die Henkel-Vorzugsaktie gehöre seit Tagen zu den besten Werten im DAX. Fundamental bleibr die Situation aufgrund des harten Wettbewerbs kompliziert. Aus charttechnischer Sicht sehe es allerdings richtig interessant aus. Nach dem Viereinhalb-Jahres-Tief bei 80,70 Euro habe sich die Henkel-Vorzugsaktie eindrucksvoll zurückgearbeitet. Seit dem Tief sei es in acht Handelstagen inzwischen um fast 10% aufwärts gegangen. Der DAX habe nur rund die Hälfte gewonnen. Dabei habe die Henkel-Vorzugsaktie sowohl die 100- als auch die 50-Tage-Linie überwunden.Nun habe die Henkel-Vorzugsaktie zwei weitere bedeutende Widerstände vor der Brust: zum einen das Verlaufshoch bei 92,20 Euro von Anfang Mai, zum anderen die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 93,08 Euro verlaufe. Würden die Widerstände überwunden, könnte es zügig in Richtung Januarhoch bei 97,50 Euro gehen. Für Trader biete die zuletzt völlig überverkaufte Henkel-Vorzugsaktie aktuell gute Chancen. Für Langfristanleger ebe es an der Börse bessere Alternativen. Der Wettbewerb in der Konsumgüterbranche werde immer härter, der Kunde habe die freie Auswahl. In Sachen Innovationsstärke lasse Marktführer Procter & Gamble die Konkurrenz hinter sich. Zudem weise der US-Konzern eine höhere Dividendenrendite auf, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link