Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

90,72 EUR +2,49% (08.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

90,98 EUR +2,43% (08.04.2019, 18:31)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indices und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Der Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffhersteller Henkel orientiere sich bei seinen Verpackungen und Rezepturen zunehmend an den Bedürfnissen des Internethandels. Die Anleger würden erfreut reagieren und die Henkel-Aktie an die DAX-Spitze katapultieren. Das charttechnische Bild habe sich nun merklich verbessert.Henkel vertiefe seine Kooperationen mit wichtigen Partnern im Onlinehandel, habe Henkel-Chef, Hans Van Bylen, am Montag auf der Hauptversammlung in Düsseldorf gesagt. "Dafür haben wir neue Verpackungen entwickelt. Sie sind speziell für den Versand geeignet." Zudem verwende das Unternehmen konzentriertere Rezepturen für die Produkte, wodurch Gewicht und Volumen gespart würden.Der digitale Umsatz von Henkel sei währungsbereinigt im vergangenen Geschäftsjahr zweistellig gewachsen, habe der Manager betont. Vor allem in den Konsumgüterbereichen - also bei Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetik - sei die organische Entwicklung mit einem Plus von mehr als 30 Prozent sehr gut.Bis 2020 wolle Henkel seine digital erzielten Umsätze auf rund vier Milliarden Euro verdoppeln. Der größte Teil der Onlineumsätze entfalle allerdings bislang auf den stark von Industriekunden geprägten Klebstoffbereich.Das charttechnische Bild habe sich nach dem Absturz im Januar wieder deutlich verbessert. Die Aktie stehe kurz davor, die 90-Tage-Linie (verlaufe aktuell bei 91,77 Euro) zu überwinden. Gelinge das Break, könnte es zügig in Richtung des nächsten Widerstands bei 95 Euro gehen. Gelinge auch dieser Ausbruch, gelte es, die 200-Tage-Linie als nächsten bedeutenden Widerstand zu knacken.Trader sollten Henkel im Auge behalten. Aus fundamentaler Sicht sei die Aktie allerdings nicht empfehlenswert. Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von nur sechs Prozent sei das 2019er KGV von 16 einfach zu hoch. Das Umsatzwachstum belaufe sich sogar nur auf drei Prozent. Für Langfrist-Anleger bietet die Börse derzeit ganz klar bessere Anlagechancen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der Henkel-Vorzugsaktie. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link