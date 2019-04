XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (09.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Vorstandschef Hans Van Bylen habe auf der Hauptversammlung (08.04.) den Ausblick für 2019 bestätigt (organisches Umsatzwachstum von 2% bis 4% y/y (Vj.: +2,4%); bereinigte EBIT-Marge: 16% bis 17% (Vj.: 17,6%); bereinigtes EPS auf Basis konstanter Wechselkurse: Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich), was für Lusebrink keine Überraschung darstelle. Henkel sehe sich mit einem herausfordernden Marktumfeld (intensiver Wettbewerb; hoher Preisdruck in den Konsumgütermärkten), anhaltenden Belastungen von der Währungsseite (niedriger einstelliger Prozentbereich) sowie steigenden Rohstoffpreisen (Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich) konfrontiert.Auch die mittel- und langfristigen ("2020+") Zielsetzungen seien bestätigt worden (durchschnittliches jährliches organisches Umsatzwachstum von 2% bis 4%; bereinigtes EPS je Vorzugsaktie auf Basis konstanter Wechselkurse: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Zudem habe die Hauptversammlung der Anhebung der Dividende für 2018 auf 1,85 (Vj.: 1,79) Euro je Vorzugsaktie zugestimmt. Die Aktie habe positiv (08.04.: +2%) auf die Bestätigung des Ausblicks für 2019 sowie der mittel- und langfristigen Zielsetzungen reagiert, was der Analyst darauf zurückführe, dass es auch Marktteilnehmer gegeben habe, die mit einer Senkung des Ausblicks gerechnet hätten.Unter Berücksichtigung des schwierigen Wettbewerbsumfelds vor allem in den wichtigen Regionen Westeuropa (organischer Umsatz 2018: +0,3% y/y) und Nordamerika (organischer Umsatz 2018: -1,0% y/y), der ausgeprägten Wachstumsschwäche des Segments Kosmetik/Körperpflege (organischer Umsatz: 2018: -0,7% y/y) sowie des schwachen Margen- und Ergebnisausblicks für 2019 und bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "verkaufen"-Rating für die Henkel-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde bei 85,00 Euro belassen. (Analyse vom 09.04.2019)