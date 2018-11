Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

100,00 EUR -0,05% (23.11.2018, 11:51)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (23.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie steigt auf Monatssicht um rund drei Prozent - AktienanalyseWenig spektakulär, aber zufriedenstellend - so könnte man die jüngsten Zahlen von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) zusammenfassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konsumgüterkonzern habe seinen Umsatz im dritten Quartal um 1,1 Prozent auf fünf Mrd. Euro gesteigert. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Zukäufe - habe Henkel ein Plus von 2,7 Prozent verzeichnet. Das bereinigte betriebliche Ergebnis habe um 3,3 Prozent auf 926 Mio. Euro zugelegt. Damit habe Henkel im Rahmen der Erwartungen gelegen. Wachstumstreiber sei erneut das Klebstoffgeschäft gewesen. Hier sei der Umsatz im dritten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen. Henkel habe daher seine Prognose für dieses Jahr bestätigt. Demnach solle der organische Umsatz weiter zwischen zwei und vier Prozent steigen. Bei der bereinigten Umsatzrendite (EBIT-Marge) würden die Düsseldorfer nach wie vor von einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr auf rund 18 Prozent ausgehen.Das kam am Parkett gut an: Auf Monatssicht kletterte die Henkel-Vorzugsaktie um rund drei Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:100,05 EUR +0,07% (23.11.2018, 12:52)