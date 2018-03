Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend.



Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro.



Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (19.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von 116 auf 110 Euro.Probleme bei der Umstellung der Transport- und Logistiksysteme in den nordamerikanischen Konsumgütergeschäften hätten für einen verhaltenen Start in das erste Quartal 2018 gesorgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Betroffen seien die Unternehmensbereiche Laundry & Home Care und Beauty Care, während der umsatzstärkste Bereich Adhesive Technologies von den Schwierigkeiten unberührt sei. Der Vorstand zeige sich folglich optimistisch, dass die Jahresziele des Düsseldorfer Konzerns für 2018 weiterhin erreichbar seien.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat dennoch in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie von 116 auf 110 Euro reduziert und bleibt bei seiner Halteempfehlung. (Analyse vom 19.03.2018)