Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (19.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Iain Simpson von der Société Générale:Iain Simpson, Analyst der Société Générale, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) und erhöht das Kursziel von 140 auf 150 Euro.Er rechne beim Düsseldorfer Konzern mit einer positiven Margenentwicklung bis ins Jahr 2020, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Seiner Ansicht nach sollte das Ertragswachstum weiterhin zu den höchsten in der Branche gehören.Iain Simpson, Analyst der Société Générale, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Henkel-Vorzugsaktie bestätigt und das Kursziel von 140 auf 150 Euro angehoben. (Analyse vom 19.04.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:122,60 EUR +0,82% (19.04.2017, 12:34)