Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (24.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), senkt aber das Kursziel von 124 auf 130 EUR.Rückblick auf das GJ 2017: Henkel habe 2017 ein Wachstum von 7,0% erzielt und damit erstmals einen Umsatz von 20 Mrd. EUR erreicht. Das organische Wachstum habe bei 3,1% (Mengen 2,9 %, Preise 0,2%) gelegen. Akquisitionen hätten 5,9% zum Wachstum beigetragen, während Währungseffekte den Umsatz um 2,0% geschmälert hätten. Das organische Umsatzwachstum habe vor allem aus den Emerging Markets (+5,3%) gestammt. In Nordamerika habe sich der Zuwachs auf 3,0% belaufen, während Westeuropa nur eine Steigerung von 0,5% erreicht habe.EBIT-Marge weiter verbessert: Unterstützt durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe sich das adj. EBIT im Konzern trotz höherer Materialaufwendungen um 9,1% auf 3,5 Mrd. EUR erhöht. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich um 40 Basispunkte verbessert und mit 17,3% (2016: 16,9%) einen Rekordwert erreicht. Inklusive Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen habe sich das berichtete EBIT auf 3,1 Mrd. EUR (+10,1% yoy) belaufen. Der adj. Gewinn je Vorzugsaktie habe sich um 9,1% auf 5,85 EUR verbessert. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung solle die Dividende um 10,5% auf 1,79 EUR je Vorzugsaktie angehoben werden.Lieferschwierigkeiten in Nordamerika: Wie Henkel Mitte März bekannt gegeben habe, sei daserste Quartal 2018 aufgrund einer Umstellung der Transport- und Logistiksysteme in den nordamerikanischen Konsumgütergeschäften von Lieferschwierigkeiten in dieser Region geprägt gewesen. In den Bereichen Laundry & Home Care sowie Beauty Care dürfte das organische Wachstum daher in Q1 negativ ausfallen. Auf Konzernebene werde hingegen aufgrund einer starken Entwicklung im Bereich Adhesive Technologies ein leicht positives organisches Wachstum erwartet.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Henkel-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel con 130 auf 124 EUR reduziert. (Analyse vom 24.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link