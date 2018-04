Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

104,75 EUR -0,31% (04.04.2018, 11:15)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (04.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: "Gesunde" Konsolidierung - ChartanalyseNach einer langen Aufwärtsbewegung kam es bei Henkel-Vorzugsaktien (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) im zurückliegenden Jahr zu einer Konsolidierung, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Diese sei in dem zuvor eingeschlagenen Aufwärtstrendkanal verlaufen: Das Tief der Konsolidierung bilde mit dem Tief im Jahr 2014 eine Linie, die parallel zu der Linie verlaufe, die sich zwischen den Hochs der Aufwärtsbewegung einzeichnen lasse. Man könne hier von einer "gesunden" Konsolidierung in einem intakten Aufwärtstrend sprechen. Mittelfristig agierende Anleger sollten nun auf einen neuen Schub nach oben spekulieren, so die Analysten von BNP Paribas. Stoppmarke: die untere Linie. (Ausgabe April 2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:104,80 EUR 0,00% (04.04.2018, 11:48)