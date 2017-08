Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

120,075 EUR +0,33% (01.08.2017, 14:14)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (01.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Chartbild bleibt positiv - AktienanalysePflegeprodukte wie beispielsweise Schwarzkopf, Wasch- und Reinigungsmittel wie Persil oder Pril sowie Klebstoffe wie zum Beispiel Pattex - dies sind die drei Geschäftsfelder der im DAX notierten Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Apropos Kleb- und Dichtstoffe. Diese würden mannigfaltige Möglichkeiten sowohl für Handwerker und Konsumenten als auch für die industrielle Anwendung bieten. Bei der industriellen Fertigung von Autos, Büchern, Computern, Flugzeugen, Kühlschränken, Handys, Möbeln und vielem mehr - überall seien Klebemittel und Dichtstoffe aus dem Hause Henkel am Start. Im Geschäftsjahr 2016 habe dieser Unternehmensbereich einen Umsatz von rund 9 Mrd. Euro generiert. Dies entspreche fast der Hälfte des Gesamtumsatzes von Henkel. Damit sei der DAX-Konzern mit Stammsitz in der Rheinmetropole Düsseldorf nach eigenen Angaben der führende Anbieter von Klebstoffen, Dichtstoffen und funktionalen Beschichtungen.Weiterhin positiv sei das Chartbild bei der Aktie von Henkel. Die Aktie der im DAX notierten Henkel bewege sich aktuell am unteren Ende eines seit Anfang 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanals. Die untere Begrenzung des Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 117,50 Euro. Zuvor könnte die 200-Tage-Linie den Kurs der Aktie unterstützen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.08.2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:120,30 EUR +0,46% (01.08.2017, 14:54)