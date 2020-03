Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (30.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Lebensmittelhändlers HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei momentan gefragt. Sie liege nahe dem Hoch. Die Analysten würden erwarten, dass man bei HelloFresh im laufenden Jahr einen Umsatzsprung auf etwa 2,3 Mrd. Euro sehen werde. Von daher sei der Titel jetzt noch gar nicht überambitioniert bewertet. Das KGV liege bei 65. Momentan gebe es aber komische Zeiten und die Anleger würden sich nun mal auf andere Dinge als die fundamentale Bewertung fokussieren. HelloFresh bleibt einer der Werte im Hinterkopf für diejenigen, die momentan an der Börse aktiv sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.03.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: