HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh habe trotz Gegenwinds durch offene Restaurants und fehlender Lockdowns 2021 mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Im laufenden Jahr rechne der Konzern aber mit einer langsameren Entwicklung. 2022 solle der währungsbereinigte Erlös um 20 bis 26 Prozent steigen, habe der DAX-Konzern am Dienstag in Berlin mitgeteilt und damit die bisherige Prognose bestätigt.Dabei wolle Konzernchef Dominik Richter ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. EBITDA) von 500 bis 580 Millionen Euro erreichen. Der Vorstand könne sich neben einer Steigerung des Betriebsergebnisses also auch einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2021 vorstellen. Von Bloomberg befragte Experten würden bislang mit einem operativen Ergebnis von rund 540 Millionen Euro rechnen, also dem Mittelwert der Spanne. Auch hier habe HelloFresh die Aussagen vom Kapitalmarkttag im Dezember bekräftigt.Das Management wolle an seinem Investitionskurs festhalten. So sollten etwa die Produktionsinfrastruktur weiter ausgebaut und weitere Länder und Marken erschlossen werden. Zuletzt sei HelloFresh in Norwegen, Italien und Japan gestartet und habe unter anderem mit Factor sein Produktportfolio um verzehrfertige Mahlzeiten erweitert.Im ersten Corona-Jahr 2020 habe das Unternehmen maßgeblich davon profitiert, dass Restaurants geschlossen geblieben seien und Menschen aufgrund von Ausgehbeschränkungen deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht hätten. Im vergangenen Jahr habe die Gastronomie hingegen weitestgehend geöffnet.Die Aktie von HelloFresh habe seit Anfang Dezember massiv korrigiert. Am Montag habe das Papier aber im Vorfeld der Zahlen deutlich zulegen können. Gelinge es HelloFresh nun einen Boden ausbilden, eröffne sich Erholungspotenzial bis in den Bereich von 70,00 Euro. Ein Stopp bei 35,00 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 01.03.2022)Mit Material von dpa-AFX