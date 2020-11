Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

47,40 EUR +3,27% (26.11.2020, 11:55)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

47,30 EUR +2,16% (26.11.2020, 11:41)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Übernahme in den USA - AktienanalyseWegen der Corona-Pandemie lassen sich viele Menschen Essen nach Hause liefern - oder zumindest die Zutaten, da viele selber kochen wollen. Davon profitiert HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Kochboxenversender habe bereits nach dem ersten und nach dem zweiten Quartal die Gesamtjahresprognose nach oben geschraubt. Nun sei der dritte Streich gefolgt: Nach einem starken dritten Jahresviertel erwarte das Unternehmen für 2020 nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 95 bis 105 Prozent statt wie bis dahin angepeilt 75 bis 95 Prozent. Vom Umsatz sollten auf Basis des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) 11,25 bis 12,75 Prozent statt 9 bis 11 Prozent übrig bleiben.Zwischen Juli und September habe sich der Umsatz auf 970,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Auch die Bestellungen seien bei 19,49 Mio. Stück auf mehr als das Doppelte gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich von 15,5 Mio. auf 114,7 Mio. Euro vervielfacht. Unter dem Strich habe das MDAX-Unternehmen einen Ertrag von 74,4 Mio. Euro erwirtschaftet. Vor einem Jahr hätten die Berliner "nur" 22,8 Mio. Euro verdient.Zur Fortsetzung des Wachstumskurses verstärke sich der Kochboxenversender nun in den Vereinigten Staaten: Für bis zu 277 Mio. Dollar in bar vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungsmechanismen solle die US-Firma Factor75 gekauft werden. Dazu sei ein entsprechender Vertrag abgeschlossen worden. Factor75 sei US-amerikanischer Anbieter von fertig zubereiteten, frischen Mahlzeiten. Factor75 rechne für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz von ungefähr 100 Mio. Dollar. Von dem Kaufpreis würden den Angaben zufolge 177 Mio. Dollar am Tag des Vollzugs der Transaktion (Closing) fließen, der verbleibende Teil von bis zu 100 Mio. Dollar sei erfolgsabhängig. Mit dem Abschluss der Übernahme werde innerhalb der nächsten Monate gerechnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link