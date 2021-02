Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

70,70 EUR -2,15% (18.02.2021, 17:49)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

71,05 EUR -1,18% (18.02.2021, 17:29)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Seit Dezember habe sich der Aufwärtstrend des MDAX-Titels deutlich beschleunigt. Während die HelloFresh-Aktie von Hoch zu Hoch geklettert sei, habe sie eine aufsteigende Keil-Formation ausgebildet. Nachdem die Aktie am Montag ein neues Allzeithoch bei 77,90 Euro erreicht habe, sei sie noch am gleichen Tag an der oberen Begrenzungslinie des Keils abgeprallt.Dieses Verkaufssignal sei dabei zeitlich vom Stochastik-Indikator verstärkt worden, indem dessen Wert den überkauften Bereich verlassen habe. Während des darauffolgenden Rücksetzers sei der Wert gestern nun auch noch unter die untere Begrenzungslinie bei 73 Euro gefallen. Aus charttechnischer Sicht dürfte die HelloFresh-Aktie jetzt bis mindestens an die Unterstützung am Zwischenhoch bei 68,65 Euro korrigieren. Die nächste Auffangmarke liege dann an der 50-Tage-Linie, die derzeit bei 65,83 Euro verlaufe.Bei der HelloFresh-Aktie würden aktuell weitere Rücksetzer drohen. Nach dem steilen Anstieg der letzten Monate komme das aber nicht besonders überraschend. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien für den Corona-Profiteur weiterhin gut. Ende März sei die Aktie bei einem Kurs von 30,30 Euro in das AKTIONÄR-Depot gekauft worden. Seitdem befinde sich die Position 133 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link