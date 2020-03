Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das starke Momentum von HelloFresh setze sich am Mittwoch fort. Die Aktie des Kochboxen-Versenders klettere im frühen Handel um vier Prozent auf 27,45 Euro und markiere damit ein neues Rekordhoch. Rückenwind erhalte der Titel von einer Berenberg-Studie. Auch Marcus Diebel von J.P. Morgan sei bullish für den Wert.Cafés und Restaurants hätten wegen Corona geschlossen, aber die Leute hätten trotzdem Hunger. Ideale Bedingungen für HelloFresh. Der Kochboxen-Versender erlebe wochenlang eine Sonderkonjunktur - und dürfte die Zahl der aktiven Kunden stark steigen."HelloFresh gehört zu den klaren Profiteuren der gegenwärtigen Isolationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise", so J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel. "Die aktuellen Erwartungen an die Geschäfte im laufenden Jahr sind immer noch zu niedrig." Diebel stufe die Aktie mit "Übergewichten" ein.Dieser Meinung sei auch Berenberg. Die Experten hätten ihr Kursziel für HelloFresh am Mittwochmorgen von 27 auf 30 Euro angehoben.Blue Apron sei im Vergleich zu HelloFresh ein kleiner Fisch. Das US-Unternehmen sei Ende 2019 nur auf 351.000 aktive Kunden gekommen. HelloFresh habe drei Millionen und sei damit Marktführer. Folglich dürfte HelloFresh derzeit deutlich stärker profitieren.Für das laufende Geschäftsjahr erwarte HelloFresh aktuell ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 22 bis 27 Prozent (Vorjahr: 1,8 Milliarden Euro). Auf Basis des bereinigten EBITDA wolle das Unternehmen die positive Entwicklung fortsetzen. Hier werde eine Marge von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet.Lieferdienste stünden aktuell zurecht im Fokus der Anleger, zumal sie von der Entwicklung nachhaltig profitieren könnten. Gut möglich nämlich, dass viele Kunden die Vorzüge des bequemen Nach-Hause-Bestellens auch in der Post-Corona-Zeit nicht mehr würden missen wollen. Angesichts des starken Wachstumspotenzials sei die Aktie mit einem 2020er KUV von 1,9 moderat bewertet. Das KGV sinke im kommenden Jahr von 110 auf 40. Ergo: Die Aktie dürfte den Anlegern noch länger schmecken, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)